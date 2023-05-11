SuperJob: у трети нижегородцев нет денег на отпуск

Среднестатистический нижегородец готов потратить на недельный отдых 40 тыс. руб., сообщил сервис по поиску работы SuperJob по итогам собственного опроса. По сравнению с 2022 годом сумма не изменилась. 35% опрошенных нижегородцев сказали, что денег на отпуск у них нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Запросы нижегородцев на отпуск мечты выросли почти на 5% за год. Респонденты считают, что на идеальное путешествие нужно потратить 150 тыс. руб. на человека.

Житель России в среднем готов потратить на недельный отдых 46 тыс. руб., сумма выросла на 24,3% к 2022 году. На идеальный отпуск опрошенным россиянам в среднем нужно 157 тыс. руб. на человека (-1,9% за год).

Средний отпускной бюджет за год вырос во всех городах-миллионниках, кроме Нижнего Новгорода и Омска. Больше всего денег на недельный отдых готовы потратить жители Москвы (55 тыс. руб. на человека) и Красноярска (50 тыс. руб.). Заметнее всего размер возможных расходов на отпуск за год вырос в Казани (+18,4%, до 45 тыс. руб.) и Краснодаре (+17,5%, до 47 тыс. руб.)

Опрос проводился с 12 апреля по 10 мая 2023 года. В нем приняли участие 13 тыс. совершеннолетних жителей 16 городов-миллионников.

Елена Ковалева