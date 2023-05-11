На ремонт объектов Казанского кремля в этом году потратят свыше 360 млн рублей

В Казанском кремле ремонт объектов в 2023 году обойдется в 367 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

В частности, планируется отремонтировать Губернаторский дворец, КПП, Пятигранную башню, Дворцовую церковь и церковь Николы Ратного Спасо-Преображенского монастыря; Братский корпус; Западный корпус, Спасо-Преображенский монастырь и другие объекты.

Подрядчику, в частности, предстоит провести внутренний ремонт, модернизировать системы отопления, и вентиляции, установить систему хранения багажа, реставрировать паркет и т. д.

Работы необходимо выполнить до начала декабря этого года.

"Ъ-Казань"