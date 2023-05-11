Вильфанд спрогнозировал дожди с мокрым снегом и похолодание на Кубани

В Краснодарском крае в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, в горных районах — с мокрым снегом, и похолодание Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

«В Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму температура в ближайшие дни будет ниже нормы примерно на два градуса»,— говорится в сообщении.

В ближайшие дни температура воздуха на Кубани будет достигать от 16 до 19 градусов.

Согласно данным Краснодарского ЦГМС, уже 13 мая температура воздуха в крае составит от 9 до 12 градусов. На участке от Анапы до Геленджика ветер усилится до 17 м/с, в Новороссийске — до 22 м/с.

В Краснодаре до конца суток 11 мая переменная облачность. Ветер — 4-9 м/с, температура воздуха днем составит от 15 до 17 градусов.

Анастасия Донскова

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