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В Челябинской области учредили новые региональные награды

Депутаты законодательного собрания Челябинской области единогласно приняли законопроект, устанавливающий новые региональные награды — медали и знаки отличия. Об этом сообщают в пресс-службе регионального парламента.

В дополнение к знаку отличия «За заслуги перед Челябинской областью» вводится одноименная медаль трех степеней. Ее будут вручать за работу по улучшению благополучия и благосостояния населения региона, развитие экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, охрану здоровья и окружающей среды. За результативную для региона работу и укрепление дружественных отношений между ним и другими субъектами РФ станут присуждать медаль «За вклад в развитие Челябинской области».

Также учреждены знаки отличия «За благое дело». «За безупречную службу», «За смелость и отвагу» и «Почетный наставник».

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