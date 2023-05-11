FT: Сербия отказывается от упрощенной выдачи гражданства россиянам после предупреждения ЕС

Власти Сербии приостановили инициативу об упрощении процедуры выдачи гражданства россиянам и другим иностранцам, которые прожили в стране всего один год. По информации Financial Times (FT), решение было принято после того, как Еврокомиссия (ЕК) предупредила Белград, что упрощение получения паспортов может привести к отмене безвизового режима Сербии с Евросоюзом.

В марте МВД Сербии представило законопроект, которым предлагалось упростить процесс получения иностранцами гражданства. Согласно действующему законодательству, для получения сербского паспорта необходимо прожить на территории государства три года, а также выйти из предыдущего гражданства. Законопроектом предлагалось разрешить подавать заявление на гражданство иностранцам, которые год жили в Сербии по ВНЖ и официально работали в сербской компании или «осуществляли независимую деятельность».

Однако Еврокомиссия предупредила, что в случае принятия законопроекта безвизовый режим с Сербией может быть приостановлен «с целью предотвращения и смягчения возможных рисков безопасности для ЕС». В заявлении ЕК, которое приводит FT, подчеркивается, что европейские власти еще в прошлом году дали «четкие рекомендации» Сербии «отказаться или воздержаться от принятия схем гражданства за инвестиции».

Советник сербского правительства рассказал изданию, что законопроект об упрощенном предоставлении гражданства был «просто предложением», которое не было принято. По мнению опрошенных FT экспертов, сербское правительство, вероятнее всего, отзовет законопроект из-за давления со стороны Еврокомиссии. Содиректор Global Citizenship Observatory Елена Джанкич указала, что Сербии потребовалось немало усилий, чтобы добиться безвизового режима с Евросоюзом в 2009 году.

Милена Костерева