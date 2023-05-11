В Нижегородской области задержали посетителя больницы с пистолетом

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Нижегородской области, который пришел в больницу села Дальнее Константиново с пистолетом и угрожал сотруднику полиции, сообщили в региональном управлении МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мужчина обратился в больницу за вызовом скорой помощи для своего знакомого. Фельдшер бригады узнала, что у посетителя имелось при себе оружие. Женщина сообщила об этом сотруднику полиции, сопровождавшему медиков к пациенту с психическим заболеванием.

Во время общения с полицейским мужчина начал ему угрожать, а затем достал пистолет и прицелился. Вооруженного обезвредили и задержали. Ранее он был неоднократно судим за разбой, пистолет оказался непригодным для стрельбы.

В отношении мужчины также составили административный протокол за неповиновение полиции.

Владимир Зубарев