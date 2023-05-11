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В Ярославле предложили распространить льготный проезд на соседние регионы

Депутаты Ярославской областной думы Сергей Хабибулин и Ольга Секачева обратились к губернатору Михаилу Евраеву с предложением распространить региональные льготы на проезд в общественном транспорте на соседние области (копия письма есть в редакции «Ъ-Ярославль»). Сейчас льготы на проезд по Социальному кодексу Ярославской области действует только внутри региона. Депутаты говорят о том, что такая практика вызывает непонимание граждан.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«В настоящее время в обществе имеется запрос на объединение, сплочение внутри страны против внешней агрессии, поэтому решение вопроса о равных правах на льготный проезд на всей территории Российской Федерации будет воспринято населением с благодарностью и укрепит доверие к власти»,— говорится в обращении.

Депутаты ссылаются на опыт Москвы и Московской области, где действует единая система региональных льгот, и предлагают губернатору обратиться к руководству соседних регионов с аналогичной инициативой.

В Ярославской области право на льготный проезд имеют граждане пожилого возраста, ветераны труда, студенты и ряд других категорий. Затраты на льготный проезд оплачиваются из областного бюджета.

Антон Голицын

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