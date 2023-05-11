Тамбовский облсуд отменил оправдательный приговор бывшему замначальника краснодарского управления ФСИН

Тамбовский областной суд отменил оправдательный приговор бывшего заместителя начальника краснодарского управления ФСИН и владельца охранного бизнеса Юрия Штабеля по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Согласно картотеке дел, дело передано на новое рассмотрение в Ленинский райсуд Тамбова.

Решение об отмене было принято в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела. Напомним, прошлой осенью Ленинский райсуд признал Юрия Штабеля невиновным в хищении муниципального имущества в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. В 2011–2014 годах он работал заместителем главы управления ФСИН по Краснодарскому краю, а после занимался в Тамбове охранным бизнесом.

МВД обвиняет предпринимателя в том, что в 2016 году он приобрел муниципальную недвижимость в центре Тамбова на улице Советской общей площадью 964 кв. м и земельным участком там же в 1,6 тыс. кв. м. Правоохранительные органы считают, что он организовал составление фальшивого отчета о рыночной стоимости активов, нанеся бюджету ущерб в 3 млн руб.

Сергей Толмачев