Миасский завод «Нефть-Сервис» освоил выпуск новой продукции для ремонта скважин

Производитель оборудования для ремонта и бурения скважин ООО «Нефть-Сервис» (Миасс) начал выпуск универсальных насосных блоков на санном основании. Партия новой продукции уже отгружена заказчику, сообщают в Фонде развития промышленности (ФРП) Челябинской области.

Насосные блоки предназначены для размещения на шасси или раме. В их архитектуру входит карданный вал или муфта, а также вспомогательное оборудование. Насосные блоки имеют мощность от 55 до 176 кВт и оснащаются дизельным либо электрическим приводом. Устройства предназначены для нагнетания в скважину промывочной жидкости, цементировочных, глинистых и других промывочно-продавочных растворов.