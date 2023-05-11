Средняя цена шавермы в Петербурге достигла 300 рублей

Средняя стоимость шавермы в Санкт-Петербурге достигла 318 руб. Летом 2022 года ее можно было купить за 269 руб. За прошедший год блюдо подорожало на 18%, подсчитал «Деловой Петербург».

Во время апрельского отчета губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что средняя номинальная зарплата горожан достигла 84,8 тыс. руб. Следовательно, на одну зарплату можно позволить себе 266 шаверм.

Исследование журналисты проводили на основе цен в онлайн-сервисов доставки и уличных точках. В первый сегмент попали 70 заведений, во второй — 30 ларьков, расположенных в Центральном, Петроградском и Приморском районах. Самый бюджетный вариант предлагают в торговой сети, «до сих пор оставшейся в России». Там можно купить замороженную шаверму, стоимость которой составляет 90 руб. за 200 грамм или 450 рублей за 1 кг. Цена свежей шавермы начинается от 100 руб.

За самый дорогой вариант предстоит отдать 990 руб. Столько стоит шаверма с корюшкой, курицей, каперсами и соком лимона.

В прошлом году «Ъ-СПб» рассказывал, что житель Петербурга на среднюю месячную зарплату может купить 302 шавермы, это третье место в России.

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