В Казани почти у 30% жителей нет денег на отпуск

В Казани у 29% опрошенных жителей нет денег на отпуск. Исследование провели специалисты сервиса по поиску работы Superjob.

В среднем жители Казани готовы потратить на недельный отпуск 45 тыс. руб. Однако в идеале эта сумма, по мнению опрошенных, должна быть равна 160 тыс. руб.

В России в среднем жители могут потратить на недельный отпуск 46 тыс. руб. В идеале сумма должна составлять 157 тыс. руб. При этом у 30% жителей нет денег на отпуск.

Опрос проводился с 12 апреля по 10 мая в 620 населенных пунктах во всех округах страны. Всего в нем приняли участие свыше 10 тыс. респондентов, в том числе 500 жителей Казани.

"Ъ-Казань"