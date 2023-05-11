Арестован подросток из Новосибирска, подозреваемый в убийстве сверстницы

Искитимский районный суд арестовал 17-летнего подростка, которого следствие подозревает в убийстве подруги. Фигурант уголовного дела пробудет под стражей до 9 июля, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следственного управления СУ СКР по Новосибирской области, утром 9 мая этого года в ходе ссоры с несовершеннолетней обвиняемый схватил топор и нанес ей множественные удары по голове. В результате полученных повреждений 17-летняя потерпевшая скончалась на месте.

На месте происшествия следователи обнаружили орудие преступления, также правоохранителями допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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Илья Николаев