Арестован подросток из Новосибирска, подозреваемый в убийстве сверстницы

Искитимский районный суд арестовал 17-летнего подростка, которого следствие подозревает в убийстве подруги. Фигурант уголовного дела пробудет под стражей до 9 июля, сообщает ТАСС.
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По данным следственного управления СУ СКР по Новосибирской области, утром 9 мая этого года в ходе ссоры с несовершеннолетней обвиняемый схватил топор и нанес ей множественные удары по голове. В результате полученных повреждений 17-летняя потерпевшая скончалась на месте.
На месте происшествия следователи обнаружили орудие преступления, также правоохранителями допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы.