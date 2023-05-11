В Омске суд рассматривает дело о занятии высшего положения в преступной иерархии

В Омском областном суде начался судебный процесс по делу криминального «авторитета», наделенного статусом «смотрящего» за регионом, и четырех его подручных.

Согласно версии следствия, «авторитет» с помощниками в конце декабря 2021 года похитили бизнесмена из офиса банка. Потерпевшего силой усадили в автомобиль, отвезли в гараж на окраине города и избили. От коммерсанта потребовали передачи денег и квартиры. Когда похитителям стало известно, что предпринимателя ищет полиция, его отпустили.

Обвиняемым предъявили обвинение в похищении человека (ст. 126 УК РФ), вымогательстве с применением насилия (ст. 163 УК РФ). «Смотрящему» дополнительно инкриминировали ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Как рассказали в пресс-службе суда, в судебном заседании фигуранты дела вину не признали.

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Илья Николаев