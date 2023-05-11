Свыше 2,5 тыс. жителей Челябинской области пострадали от укусов клещей

В медицинские учреждения Челябинской области с начала сезона обратились 2542 местных жителя, пострадавших от укусов клещей. В их числе 731 ребенок, сообщают в управлении Роспотребнадзора региона.

С начала сезона на зараженность инфекциями исследовали 2,1 тыс. клещей. Из них 13,6% оказались инфицированы боррелиями, 0,1% — вирусом клещевого энцефалита, 0,8% — эрлихиями, 0,3% — анаплазмами.

В Челябинской области продолжается вакцинация от клещевого энцефалита. На 5 мая привито 47,9 тыс. человек, в том числе 23,5 тыс. детей. Согласно региональному календарю прививок, в этом году в регионе за счет бюджетных средств вакцинируются малыши 3–4 лет, ревакцинируются привитые в 2022 дошкольники и учащиеся 1–2-х классов.