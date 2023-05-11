В Воронежской области планируют назначить четырех председателей райсудов

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области рассмотрит вопросы о назначении четырех председателей райсудов региона в ходе следующего заседания, которое состоится 17 мая. Это следует из повестки заседания, опубликованной на сайте региональной ККС.

Председателем Павловского райсуда может стать Людмила Лелякова, Поворинский райсуда может возглавить Игорь Куковский, Богучарский — Наталья Жуковская, Кантемировский — Татьяна Карпенко. Все четыре кандидатуры представлены председателем воронежского облсуда Василия Тарасова.

Валерия Розбот