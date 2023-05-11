В Томской области регламентировали работу официальных страниц органов власти в соцсетях

В Томской области утвержден порядок создания и ведения официальных страниц губернатора, администрации региона, а также других исполнительных органов области, их руководителей и подведомственных учреждений в социальных сетях. Соответствующее распоряжение главы области Владимира Мазура датировано 4 мая 2023 года.

«Под официальными страницами в настоящем порядке понимаются сообщества, зарегистрированные администрацией Томской области, исполнительными органами Томской области, их руководителями и подведомственными государственными учреждениями в социальных сетях: «ВКонтакте» и «Одноклассники», в сервисе для мгновенного обмена сообщениями (мессенджере) «Телеграм»,– говорится в документе.

Официальные страницы должны, в частности, предусматривать возможность комментирования публикаций. Прямые эфиры на них будут проводиться не реже одного раза в квартал. Согласно распоряжению губернатора, оценку ведения этих аккаунтов будет давать Центр управления регионом Томской области.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в мае 2022 года Владимир Мазур, незадолго до этого назначенный врио губернатора Томской области, поручил главам муниципалитетов открыть аккаунты в соцсетях.

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Валерий Лавский