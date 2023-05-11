Экс-глава банка «Кольцо Урала» построит на берегу Исети офисник

Компании бывшего предправления банка «Кольцо Урала» Сергея Грудина выдали разрешение на строительство офисного здания на берегу реки Исеть в центре Екатеринбурга. Согласно документам, ООО «Новые строительные технологии» получило разрешение на строительство административного здания с подземной автостоянкой на ул. Народной Воли, 52. Общая площадь здания составит 2,4 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Несколько лет назад у уральской компании Prinzip были планы по строительству клубного дома напротив арены УГМК на ул. Народной Воли. Позже глава компании Геннадий Черных заявил, что девелопер будет строить на этом месте комплекс апартаментов, которые будут сдавать в аренду.

Как рассказал «Ъ-Урал» господин Черных, комплекс апартаментов и административное здание компании «Новые строительные технологии» — будут реализовываться как единая застройка.

Разрешение на строительство административного здания было выдано в марте этого года и будет действовать до февраля 2024 года.

Мария Игнатова

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