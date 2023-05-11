В Башкирии число фальшивых купюр сократилось в четыре раза

В первом квартале текущего года в банковской системе Башкирии выявлено 16 поддельных рублевых банкнот, в том числе девять пятитысячных, пять тысячерублевых и две двухтысячные купюры. Это почти в четыре раза меньше, чем в январе-марте 2022 года (59 фальшивых купюр), сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по Башкирии Уральского главного управления Центрального банка России.

В целом по России в январе – марте этого года обнаружено 3018 поддельных денежных знаков, почти на 63% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Майя Иванова

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