Жителя Тимашевского района оштрафовали за демонстрацию нацистской символики в соцсетях

Жителя Тимашевского района оштрафовали за публичную демонстрацию нацистской символики в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Фотографии с запрещенными изображениями обнаружили сотрудники новороссийской службы ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация нацистской символики). Злоумышленнику назначили штраф в размере 2 тыс. руб. Фотографии удалили из открытого доступа.

Анастасия Донскова

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