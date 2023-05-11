В Башкирии за прошлый год количество рождений снизилось на 7%

В Башкирии в прошлом году родилось на 7% (на 2,8 тыс.) детей меньше, чем в 2021 году – около 36,5 тыс., сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Панчихина на заседании комитета Курултая Башкирии по здравоохранению. В 2020 году родились 39,7 тыс. детей.

Количество младенческих смертей снизилось на 67 случаев до 153. Было зарегистрировано на 2,1 тыс. больше браков – 25,2 тыс., в том числе 116 – с участием несовершеннолетних (в 2021 году было 118 таких браков). Выросло число разводов с 16,7 тыс. до 17,3 тыс. случаев, включая пять разводов с участием несовершеннолетних.

Влада Шипилова

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