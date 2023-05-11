Свердловская ГИБДД в майские праздники задержала более 400 водителей

За четыре майских праздничных в Свердловской области задержали более 400 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения или не имеющих водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Рейд проходил с 5 по 8 мая. За это время более 170 водителей позволили себе находиться за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сейчас в отношении 30 из них могут возбудить уголовные дела за повторное нарушение ПДД. Более 145 задержанных водителей никогда не получали водительских прав.

Напомним, в прошедшие майские праздники в Свердловской области был усилен контроль за водителями. Силовики проводили тотальные проверки транспорта.

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