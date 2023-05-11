Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Член совета директоров «Метафракса» Алексей Чикунов награжден медалью Лесгафта

На Всероссийском фестивале хоккея 2023 года в Сочи перед началом финального матча члену Совета директоров АО «Метафракс Кемикалс» Алексею Чикунову была вручена медаль Петра Лесгафта. Ведомственная награда присуждена топ-менеджеру «Метафракс Групп» за большой личный вклад в развитие в России детского хоккея.

Алексей Чикунов в течение многих лет ведет активную общественную деятельность, является президентом Федерации хоккея Пермского края и вице-президентом Континентальной детской хоккейной лиги «Золотая шайба». При его непосредственном участии были разработаны и внедрены новые форматы работы и новые виды соревнований в рамках всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба», создана программа развития хоккея на территории Пермского края, в том числе инфраструктуры. В регионе строятся новые спортивные сооружения для хоккеистов, выросло число детей, занимающихся хоккеем.

ПАО "Метафракс Кемикалс"

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...