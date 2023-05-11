Актер Анатолий Елизаров из Петербурга умер в Москве

Заслуженный артист России, актер пантомимы, театра и кино Анатолий Елизаров скончался в Москве. Его тело нашли мертвым на юге Москвы на 81-м году жизни еще 8 мая, передает ТАСС.

Родственники артиста не могли найти его несколько дней, поскольку он перестал выходить на связь. Экстренным службам пришлось вскрывать двери в квартиру на Серпуховском валу. Предварительной причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Анатолий Елизаров родился 16 февраля 1943 года в Ленинграде. Искусству пантомимы его обучил Рудольф Славский. Заслуженный артист России проходил стажировку в ВТМЭИ имени Л. С. Маслюкова и на факультете режиссеров эстрады ГИТИС (РАТИ) (1981). Господин Елизаров известен по фильмам «Берег», «Экипаж», «Айболит-66» и другим.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте