Суд на месяц закрыл кафе «Гриль Хаус» в Ишимбае

Ишимбайский городской суд привлек к административной ответственности владельца местного кафе «Гриль Хаус» предпринимателя Баходура Насруллозоду. Работа заведения приостановлена на 30 суток, сообщили в объединенной пресс-службе судо Башкирии.

Проводивший эпидемиологическое расследование Роспотребнадзор установил, что в кафе нарушались санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения, в том числе при приготовлении блюд и напитков, их хранении и реализации.

Ранее сообщалось о массовом пищевом отравлении шаурмой в Мелеузе. В больницу обратились 17 человек, в числе которых было девять детей. Анализы показали, что причиной вспышки заболевания стала норовирусная инфекция.

Наталья Александрова

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