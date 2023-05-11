В Удмуртии спрос на «механику» составляет 72,4%

В Удмуртии по данным на январь-апрель 2023 года спрос на «механику» составил 72,4% от общего интереса к автомобилям с пробегом. На коробку автомат пришлось 20,9%, а на вариатор и роботизированную КПП — 3,3% и 3,3% соответственно, сообщает пресс-служба Авито Авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Наиболее востребованной моделью автомобиля с пробегом с автоматической коробкой передач в Удмуртии оказалась Hyundai Solaris. Вторую строчку заняла Kia Rio, третью — Toyota Camry, четвертую — Mazda CX-5, пятую — Volkswagen Polo.

Среди автомобилей с пробегом, оснащенных механической коробкой передач, наибольший интерес у жителей Удмуртии вызывает LADA Kalina. На второй позиции оказалась LADA Granta, третьей — LADA 2114 Samara, четвертой — LADA Priora, пятой — LADA 4x4.