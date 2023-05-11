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В ТОСЭР «Невинномысск» будет построен завод газосиликатного блока

На территории опережающего экономического развития «Невинномысск» новый резидент планирует строительство завода по производству строительных материалов, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Завод изделий из бетона, строительных смесей будет построен полностью за три года. Газосиликатных блоков здесь планируют выпускать до 25 тыс. куб. м. в месяц»,- написал глава региона.

Как уточняет «Победа 26», объем инвестиций в новое производство составит 635 млн руб. Также появится несколько десятков новых рабочих мест. Выход на проектную мощность инвесторы планируют в 2027 году.

Анастасия Назарова

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