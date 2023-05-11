Будущее «Амкара» определится в четырех матчах

Бюро исполкома Российского футбольного союза в среду, 10 мая, утвердило реформу второй лиги. Эти изменения напрямую коснутся пермского «Амкара», который сейчас выступает в группе «Д». Будущее команды во многом будет зависеть от результатов, которые она покажет на финише сезона.

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Согласно регламенту, утвержденному РФС на сезон-2023/2024, турнир будет проходить в двух дивизионах — «А» и «Б».

Дивизион «А» объединит 20 команд, а соревнования будут проводиться по системе «осень — весна» в два этапа: с июля либо августа по ноябрь и с марта по май-июнь. В дивизион «А», скорее всего, и попадет «Амкар», если не сумеет завоевать в этом году путевку в первый дивизион ФНЛ.

В свою очередь, 20 команд будут поровну поделены на «золотую» и «серебряную» группы по спортивному принципу. Соревнования пройдут по круговой системе «каждый с каждым» в два круга — дома и в гостях. По итогам первого этапа четыре лучших клуба из «серебряной» группы перейдут в «золотую», вытеснив в противоположном направлении четыре худшие команды.

Таким образом, чтобы попасть в дюжину лучших команд второй лиги, пермскому футбольному клубу надо занять второе место у себя в группе в этом сезоне. При других вариантах «Амкар» может оказаться в «серебряном» дивизионе, а при худших раскладах — вовсе не попасть в дивизион «А» и оказаться среди слабейших команд, что, впрочем, маловероятно.

В настоящее время «Амкар» делит в турнирной таблице второе и третье места с омским «Иртышом». У обоих клубов по 45 очков. Они отстают от лидера «Тюмени» на пять пунктов. У «Челябинска», идущего четвертым, 39 очков. Командам до финиша осталось провести по четыре матча.