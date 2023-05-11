В годовщину обстрела казанской гимназии ряд школ получил сообщения с угрозами

В Казани сегодня в годовщину обстрела гимназии №175 ряд школ города получили сообщения с угрозами. Об этом говорится в сообщении мэрии.

О каких школах идет речь, неизвестно. ПРавоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Всех детей и учителей эвакуировали из зданий. Детали ЧП уточняются.

Напомним, 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев обстрелял казанскую гимназию №175. Также он привлечь в действие взрывное устройство. В результате девять человек погибли. Сам Ильназ Галявиев получил пожизненный срок.

"Ъ-Казань"