Сезон навигации теплоходов откроется в Ижевске с 13 мая

В столице Удмуртии теплоходы начнут курсировать с 13 мая, сообщает пресс-служба администрации города. Регулярные рейсы будут отходить от пристани в Ижевске, до причала Воскресенского, Соловьевских дач и до Воложки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Стоимость проезда, по данным «Парков Ижевска», для взрослых пассажиров будет стоить 180 руб., для детей 7-14 лет — 90 руб., детям до 7 семи лет — бесплатно.

Первый теплоход будет отправляться в 9:00, прибытие в — 11:00. Следующие рейсы будут выдвигаться в 12:00, 15:00 и 18:00.