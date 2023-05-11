С экс-руководства Роскомснаббанка солидарно взыскано 166 млн рублей

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд взыскал в пользу Роскомснаббанка (лицензия отозвана в 2019 году) убытки с его бывших контролирующих лиц. С бывшего председателя правления банка Флюра Галлямова, заместителей предправления Рустема Мухтарова, Ирека Такиуллина, начальника управления кредитования Руслана Шайхутдинова, финансового директора Дениса Огневского солидарно взыскано 153,4 млн руб. Также Рустем Мухтаров, Руслан Шайхутдинов, Денис Огневский и Ирек Такиуллин должны совместно выплатить 12,4 млн руб.

В привлечении к ответственности экс-главы московского офиса банка Павла Медведева, бывшего замначальника управления кредитования Наиля Шаймуратова, а также акционеров Иры Латыповой и Ирика Абдуллина суд отказал.

В 2021 году Агентство по страхованию вкладов, которое ведет конкурсное производство в банке, подало заявление к ответчикам о возмещении убытков на общую сумму 4,5 млрд руб. В 2022 году АСВ подало еще один иск о привлечении топ-менеджеров и совладельцев Роскомснаббанка к субсидиарной ответственности на 18,2 млрд руб. Ранее в качестве обеспечительных мер на эти суммы были арестованы счета и имущество ответчиков. Впоследствии оба иска были объединены для совместного рассмотрения.

В ноябре прошлого года арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил заявление АСВ, взыскав с Флюра Галлямова убытки в размере 25,6 млн руб. Господин Галлямов и конкурсный управляющий не согласились с определением и подали апелляционные жалобы. Апелляционная инстанция изменила решение. Мотивирочная часть постановления еще не опубликована.

Лицензия у Роскомснаббанка, который контролировала семья уфимского предпринимателя Флюра Галлямова, была отозвана из-за неоднократного нарушения требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», недобросовестных действий руководства, связанных с участием в операциях клиентов, «направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки “финансовой пирамиды”». Банк привлекал вклады физлиц под повышенную процентную ставку в пользу краудфандинговой платформы «Золотой запас». Средства направлялись на выдачу займов ряду компаний. Летом 2021 года Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по факту мошенничества. Тогда же Роскомснаббанк был признан банкротом по заявлению Центробанка.

Влада Шипилова

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