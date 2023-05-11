Депутат Яна Лантратова предложила создать мультфильм о Челябинской области

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила творческим объединениям и студиям создать мультфильм о Челябинской области, который бы смог «показать его лучшие стороны». Такую идею представляющая регион парламентарий высказала в своем telegram-канале, комментируя тему с изображением Челябинска в эпизоде американского мультсериала «Гриффины». Предложения депутат призвала присылать на свою рабочую почту.

На днях Яна Лантратова высказала недовольство по поводу последней серии 21 сезона мультсериала «Гриффины», в котором, по ее мнению, Челябинск изображается в оскорбительном виде. Так, по ее словам, в эпизоде дома в городе разрушаются, его жители пьют, читают газету «Россия вчера», подвергаются воздействию радиации и заражаются «коровьей чумой».

«Знаю, сколько у нас талантливых людей, которые любят свой регион и могут показать его лучшие стороны. Давайте придумаем хороший добрый сюжет и явим его нашему юному зрителю. По финансовой стороне вопроса уже веду переговоры», — отметила Яна Лантратова.

Депутат добавила, что не призывает ограничить показ эпизода американского мультсериала: «Закрывая тему “Гриффинов” уточню, что не призывала ограничить показ серии и тем более запретить их. А выразила надежду, что на российском телевидении этот мультфильм не покажут».