В 12 районах Петербурга обнаружили 38 очагов кори с начала года

С января по апрель текущего года в Санкт-Петербурге зарегистрировали 38 очагов кори. Заразное заболевание нашли в 12 районах города, пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Первое место в антирейтинге занял Приморский район, на который пришлось восемь очагов. Далее расположился Пушкинский район (5), а третью строчку с четырьмя очагами разделили Выборгский, Кировский и Красносельский районы. По два очага нашли в Василеостровском и Московском районах и еще по одному — Красногвардейском, Петроградском и Адмиралтейском.

Специалисты отмечают, что в 2021 году в Петербурге вовсе не было кори. Инфекция вернулась после снятия коронавирусных ограничений. Больше всего заболевших корью в Петербург приезжали из Таджикистана. Инфекцию в том числе находили у туристов из Армении, Дагестана, Вологодской, Астраханской областей и Москвы.

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