У экс-владельца «Карамели» выкупили просроченную ипотеку

Предпринимательница из Перми выкупила ипотечный кредит бывшего владельца мини-отеля «Карамель» Сергея Щербакова, в отношении которого введена процедура реструктуризации долгов. Это следует из определения краевого арбитража от 26 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в документе, определением суда от 22 февраля 2023 года включено требование ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» в общей сумме 4,7 млн руб. основного долга в третью очередь реестра требований кредиторов должника, в качестве требования, обеспеченного залогом квартиры. 19 апреля 2023 года от Людмилы Барабановой в суд поступило заявление о замене кредитора в реестре требований кредиторов с ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» на заявителя, в связи с погашением требования заявителем. Заявление госпожи Барабановой оставлено без движения, поскольку в нем отсутствуют мотивировочная и просительная части, с обоснованием погашения требования кредитора (со ссылкой на нормативно-правовые акты), в просительной части не указана судьба залога по указанному требованию. Нарушения можно устранить в срок до 29 мая.

Людмила Барабанова является директором ООО «Ариадна», занимающегося розничной торговлей непродовольственными товарами.

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом владельца мини-отеля «Карамель» Сергея Щербакова в октябре 2022 года. Заявление о признании себя банкротом господин Щербаков направил в суд 15 июля, указав, что размер требований кредиторов составляет более 500 тыс. руб.

Трагедия в «Карамели» произошла в ночь с 19 на 20 января 2020 года. Из-за разрыва теплотрассы мини-отель затопило кипятком. Погибли пятеро постояльцев, еще шесть человек получили ожоги, троих из них госпитализировали. В феврале 2021 года Индустриальный суд Перми признал Сергея Щербакова виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Было доказано, что предприниматель незаконно организовал перепланировку подвала и разместил там гостиницу.

Сергею Щербакову назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима и лишения права заниматься гостиничной деятельностью на два года. Его также обязали выплатить родственникам погибших и пострадавших 15 млн руб. В феврале 2022 года Березниковский суд Пермского края разрешил Сергею Щербакову отбывать наказание не в колонии общего режима, а в колонии-поселении. Этот же суд позже удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.