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В Крыму утвердили инвестпроекты на 9,7 млрд рублей

В Крыму утвердили инвестиционные проекты на общую сумму 9,7 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития республики.

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Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Проекты будут реализованы в южной, западной, восточной и центральной частях полуострова. Самым крупным из них является комплекс апартаментов в Саках с дендропарком, каскадным бассейном, гастро-кварталом и спа-зоной. Планируемый объем инвестиций составляет 8,7 млрд руб.

«Что важно для региона — планируется создание 140 новых рабочих мест. Ждем скорейшей реализации»,— отметила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Среди других проектов запланированы модернизация канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри», строительство жилого дома в Ялте и складского комплекса в районе Симферополя. В настоящее время на территории Крыма реализуют 257 инвестпроектов на общую сумму 455,15 млрд руб.

Анастасия Донскова

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