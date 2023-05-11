Здание аграрно-технического техникума в селе Удмуртии загорелось из-за ремонта кровли с газовой горелкой

Вечером 10 мая в селе Асановский совхоз-техникум в Удмуртии загорелось здание учебного корпуса №2 аграрно-технического техникума. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, к прибытию пожарных горела кровля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В проведении эвакуации не было необходимости. В результате происшествия никто не пострадал.

Огонь уничтожил обрешетку кровли на 1200 кв. м. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, в частности речь идет о ремонте старой кровли с использованием газовой горелки.

В отношении виновника составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ.