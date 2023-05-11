Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 08:11

Здание аграрно-технического техникума в селе Удмуртии загорелось из-за ремонта кровли с газовой горелкой

Вечером 10 мая в селе Асановский совхоз-техникум в Удмуртии загорелось здание учебного корпуса №2 аграрно-технического техникума. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, к прибытию пожарных горела кровля.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В проведении эвакуации не было необходимости. В результате происшествия никто не пострадал.


Огонь уничтожил обрешетку кровли на 1200 кв. м. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, в частности речь идет о ремонте старой кровли с использованием газовой горелки.

В отношении виновника составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...