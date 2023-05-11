В нацпарке «Зигальга» ликвидировали крупный лесной пожар

В Челябинской области спустя шесть суток ликвидировали крупный лесной пожар в национальном парке «Зигальга». Окончательно возгорание потушили вечером 10 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Площадь пожара превысила 1 тыс. га. В ликвидации участвовали сотрудники МЧС, противопожарной службы и добровольцы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пожар на территории особо охраняемой территории начался 4 мая. По предварительным данным, причиной мог стать непотушенный костер, оставленный туристами-сплавщиками. Ситуацию осложнял сильный ветер и сухая погода. 7 мая площадь возгорания достигла 1024 га. К вечеру 8 мая пожар удалось локализовать.