В Красноярском крае талые воды прервали транспортное сообщение с поселком

Подъем талых вод отрезал поселок Вельмо, расположенный в Северо-Енисейском районе Красноярского края. По данным главного управления МВД по региону, автомобильная дорога Северо-Енисейский – Вельмо полностью закрыта для транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В поселке насчитывается 46 домов, в которых проживает в общей сложности 78 человек. В сообщении полицейского главка отмечается, что жители Вельмо не испытывают проблем с продовольствием.

В сводке главного управления МЧС по Красноярскому краю указывается, что к утру 11 мая были зафиксированы переливы на пяти участках автодорог региона. «В целом, паводковая обстановка развивается по благоприятному сценарию. Развитие весенних процессов проходит с частыми периодами потепления и похолодания, что благоприятно для постепенного «схода» снежного покрова»,– отметили в ведомстве.

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Валерий Лавский