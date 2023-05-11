Бывший сотрудник «Меги» в Омске предстанет перед судом по обвинению в коррупции

В Омске СКР довел до суда уголовное дело бывшего инженера торгового центра, который обвиняется в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ, максимальное наказание — 12 лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональном управлении ведомства. По данным «Ъ-Сибирь», речь идет о 42-летнем Денисе Белобородове, бывшем инженере ТЦ «Мега» в Омске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый в течение 8 лет (с 2012-го по 2020 год) ежемесячно получал от одного и того же предпринимателя «откаты» от 3 тыс. руб. до 700 тыс. руб. за общее покровительство и помощь в заключении договоров на выполнение ремонтных работ в здании ТЦ. Общая сумма подношений, подсчитали силовики, составила 16,8 млн руб.

Как рассказали в прокуратуре Омской области, вину в совершении преступления бывший инженер не признал. Суд наложил арест на его имущество на сумму более 20 млн руб.

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Илья Николаев