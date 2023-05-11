Президент РФ назначил председателя Центрального районного суда Челябинска

В Челябинской области назначены председатели трех судов общей юрисдикции –Трхгорного, Катав-Ивановска и Центрального района Челябинска. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Председателем Центрального районного суда Челябинска стад Денис Лекарь. До назначения он работал судьей судебной коллегии по уголовным дела областного суда.

В Трехгорном городской суд возглавила Дарья Мастясина. Председателем Катав-Ивановского горсуда стала Юлия Меркулова.