Склад лекарств в Липецкой области обанкротившегося «Фарм-надежда м» выкупил владелец местного оконнного завода

Склад лекарств в Липецкой области площадью 4,6 тыс. кв. м. выкупил с публичных торги со стартовой ценой 60,3 млн руб. предприниматель Денис Фомин, владелец «Липецкого оконного завода». Он предложил за актив 36,2 млн руб. В лот еще входят земельный участок под складом площадью 5,6 тыс. кв. м, хранилище на 1,5 тыс. кв. м, еще три участка — на 9,8 тыс. кв. м, на 230 кв. м и на 374 кв. м и забор длиной 405,5 м, а также 11 бетонных плит и кирпичная стена длиной 84 м. Все активы находятся в Липецке и принадлежали ранее обанкротившемуся ООО «Фарм-надежда м», следует из сообщения конкурсного управляющего Веры Шевелиной.

ООО «Фарм-надежда м» занималось оптовой торговлей лекарствами, было обанкрочено несколько лет назад. Ранее активы компании пытались продать с открытого аукциона за более высокую цену, но желающих их выкупить так не нашлось.

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