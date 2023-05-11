В ЛНР погибли пять военнослужащих из Республики Алтай

Пять военнослужащих из Республики Алтай (РА) погибли в ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Соболезнования родственникам погибших опубликовал в своем Telegram-канале глава РА Олег Хорохордин.

По его данным, бойцы погибли от удара артиллерии противника. «Поручил министерству труда, социального развития и занятости населения и другим профильным органам власти сразу после установления всех обстоятельств гибели в оперативном режиме произвести все необходимые выплаты, помочь в оформлении всех установленных законодательством льгот, оказать всемерную поддержку семьям бойцов»,– сообщил господин Хорохордин.

Как уточнил в своем Telegram-канале глава Майминского района РА Петр Громов, погибли Илья Каханов, Иван Варзин, Станислав Филатов, Захар Ушкатов и Сергей Гуляев. Датой их гибели он указал 9 мая. «Не хочется в это верить. Совсем недавно я виделся и общался с ребятами, а сегодня их уже нет с нами»,– записал господин Громов.

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Валерий Лавский