НТБ запустит площадку для международных тендеров на пшеницу из РФ к декабрю

«Национальная товарная биржа» (НТБ, входит в группу «Мосбиржа») рассчитывает до конца года запустить площадку для международных тендеров на закупку российской пшеницы. Об этом сообщил директор НТБ Никита Захаров.

«Планируем предоставить возможности нашей площадки для проведения тендеров на закупку пшеницы — по аналогии с международными тендерами»,— рассказал «РИА Новости» Никита Захаров. По его словам, уже разработаны правила допуска иностранных участников — скоро их отправят на регистрацию в Банк России. «Рассчитываем стартовать в этом году, ближе к началу нового года»,— добавил он.

Сейчас государственные агенты стран-покупателей российского зерна проводят внебиржевые тендеры на его закупку. Из-за того, что зачастую таким образом закупается большой объем продукции, торговая площадка хочет предложить иностранным партнерам проводить подобные тендеры и на НТБ, пояснил Никита Захаров. Тендеры будут проводиться в формате биржевых аукционов, где за предложение будут отвечать отечественные экспортеры.

В качестве основных претендентов НТБ рассматривает Египет и Турцию: у этих стран есть практика внебиржевых тендеров, кроме того, это основные потребители российского зерна. «Но есть и другие страны региона MENA (Middle East and North Africa, 20 стран Ближнего Востока и Северной Африки), которые потенциально также могут участвовать»,— заявил директор НТБ.

В июле 2022 года в России появился свой биржевой индекс пшеницы. Его рассчитывает НТБ ежедневно по итогам торгов.

Анастасия Ларина