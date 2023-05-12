Товарищ Калинин призвал развенчать науку

Состоялось торжественное чествование четырехлетней годовщины Московской горной академии и первой годовщины рабфака имени товарища Артема. На торжественном заседании присутствовали 2000 студентов, преподавателей и гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Калинин, 1920-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Михаил Калинин, 1920-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Их пришел поздравить председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета товарищ Михаил Иванович Калинин, который вместе с товарищами Лениным, Луначарским и ректором академии Губкиным был избран в почетные председатели заседания.

Доклад о жизни и деятельности академии сделал ректор академик товарищ Иван Губкин. Он указал, что академия является детищем революции, создана в разгар революционной борьбы в 1918 году.

Заведующий рабфаком тов. Модестов рассказал историю организации рабфака, на котором сейчас обучается 240 человек, из которых 94% рабочих и 60% коммунистов.

С краткой речью выступил товарищ Калинин. Его встретили овациями. Он, в частности, сказал:

— Перед вами, студентами, стоит задача не только стать красными специалистами, красными командирами Советской власти в производстве, а также развенчать науку, снизить ее до обычного ремесла простого рабочего, развеять тот ореол божественности, которым окружают ее. Разбить фетиш науки, развенчать ее — это не значит умалить значение науки, а, наоборот, увеличить его, предоставить ее массе рабочих и крестьян, сделать ее их достоянием.

— Итак, смело развенчивайте науку,— закончил тов. Калинин.

О праздновании горной академии писали «Известия» 14 февраля 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев