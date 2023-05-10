Судья из Татарстана возглавил Верховный суд Башкирии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении председателем Верховного суда Башкирии бывшего судьи Шестого кассационного суда Раиля Шайдуллина.

Он — уроженец Буинска (1976 год рождения) и выпускник Казанского госуниверситета имени В.И. Ленина (ныне – Казанский федеральный университет). Начинал карьеру в прокуратуре Татарстана, с 2004 года работал судьей: сначала в Лаишевском райсуде республики, затем — в Верховном суде Татарстана. Позднее стал заместителем председателя Набережночелнинского городского суда. В 2014 году он вернулся в Казань, где возглавлял Авиастроительный райсуд. С 2019 года был судьей Шестого кассационного суда в Самаре.

Господин Шайдуллин занял место председателя Верховного суда Башкирии, которое оставалось вакантным с 2021 года, после смерти Земфиры Латыповой.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"