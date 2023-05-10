Придадут выборам легитимности

В Самаре сформировали общественный штаб по независимому наблюдению за выборами 2023 года. Штаб состоит из 15 человек, однако в него могут быть включены и другие эксперты. В состав организации вошли члены областной Общественной палаты, комитета «За честные выборы» и эксперты по избирательному праву. Также в него включили представителей аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, реготделения Ассоциации юристов России и представителей СМИ.Штаб должен координировать работу общественных наблюдателей в дни голосования. По мнению экспертов, создание такой организации — банальная избирательная технология власти, которой она пользуется каждый раз для придания ощущения легитимности результатам выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общественный штаб по независимому наблюдению за выборами 2023 года состоит из 15 человек

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Общественный штаб по независимому наблюдению за выборами 2023 года состоит из 15 человек

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

В Самарской области создали общественный штаб по независимому наблюдению за выборами в 2023 года. Решение принял совет областной Общественной палаты.

Штаб сформирован в составе 15 человек. Однако, по словам председателя Общественной палаты Самарской области Виктора Сойфера, по мере необходимости в него могут быть включены и другие эксперты.

В состав общественного штаба по независимому наблюдению за выборами в регионе вошли члены областной Общественной палаты, комитета «За честные выборы» и эксперты по избирательном праву. Также в него включили представителей аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, реготделения Ассоциации юристов России и представителей средств массовой информации.

Штаб должен координировать работу общественных наблюдателей в дни голосования. Как отмечают в Общественной палате региона, наблюдатели не представляют интересы кандидатов и партий, их «главная миссия — контроль за соблюдением избирательного законодательства, обеспечение равных возможностей для всех участников избирательного процесса». В палате подчеркивают, что общественный штаб — «открытая структура, готовая взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами».

В Самарской области в единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы губернатора, депутатов думы Тольятти и Сызрани, а также дополнительные выборы депутатов в несколько муниципальных и внутригородских районов. Среди них Большеглушицкий, Кошкинский, Красноармейский, Кинель-Черкасский, Похвистневский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Шигонский, а также Советский, Октябрьский и Красноглинский внутригородские районы Самары.

В середине апреля Дмитрий Азаров официально заявил об участии в выборах губернатора Самарской области. До этого господин Азаров во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о своем намерении баллотироваться на выборах главы региона.

Как отмечает депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев, создание штаба — банальная избирательная технология власти, которой она пользуется каждый раз для придания ощущения легитимности результатам выборов: «Собирают аффилированных общественников, которые должны своим контролем подтверждать отсутствие фальсификации на выборах. Не помню, чтобы из подобного рода учреждений выходила какая-либо негативная информация по отношению к избирательной кампании, к органам власти, избирательным комиссиям. Поэтому это обычная профанация, бутафория, ничего больше. Есть ряд людей, которые все время участвуют в этом шоу — профессор Виктор Полянский, заместитель председателя Общественной палаты региона Павел Покровский. Скорее всего, они будут в этом составе, плюс представители СМИ на уровне редакторов государственных СМИ.Поэтому такие структуры не могут вызывать никакого доверия, и их существование тоже никого обмануть не ­может».

По словам политика, после того как назовут кандидатов, будет призыв подписать соглашение о честных выборах, о недопущении нарушений. «Их подпишут кандидаты ЕР и еще пара кандидатов от аффилированных партий»,— отметил Михаил Матвеев.

Ани Айвазян