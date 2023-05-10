Придадут выборам легитимности

В Самаре сформировали общественный штаб по независимому наблюдению за выборами 2023 года. Штаб состоит из 15 человек, однако в него могут быть включены и другие эксперты. В состав организации вошли члены областной Общественной палаты, комитета «За честные выборы» и эксперты по избирательному праву. Также в него включили представителей аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, реготделения Ассоциации юристов России и представителей СМИ.Штаб должен координировать работу общественных наблюдателей в дни голосования. По мнению экспертов, создание такой организации — банальная избирательная технология власти, которой она пользуется каждый раз для придания ощущения легитимности результатам выборов.
Общественный штаб по независимому наблюдению за выборами 2023 года состоит из 15 человек
Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ
В Самарской области создали общественный штаб по независимому наблюдению за выборами в 2023 года. Решение принял совет областной Общественной палаты.
Штаб сформирован в составе 15 человек. Однако, по словам председателя Общественной палаты Самарской области Виктора Сойфера, по мере необходимости в него могут быть включены и другие эксперты.
В состав общественного штаба по независимому наблюдению за выборами в регионе вошли члены областной Общественной палаты, комитета «За честные выборы» и эксперты по избирательном праву. Также в него включили представителей аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, реготделения Ассоциации юристов России и представителей средств массовой информации.
Штаб должен координировать работу общественных наблюдателей в дни голосования. Как отмечают в Общественной палате региона, наблюдатели не представляют интересы кандидатов и партий, их «главная миссия — контроль за соблюдением избирательного законодательства, обеспечение равных возможностей для всех участников избирательного процесса». В палате подчеркивают, что общественный штаб — «открытая структура, готовая взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами».
В Самарской области в единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы губернатора, депутатов думы Тольятти и Сызрани, а также дополнительные выборы депутатов в несколько муниципальных и внутригородских районов. Среди них Большеглушицкий, Кошкинский, Красноармейский, Кинель-Черкасский, Похвистневский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Шигонский, а также Советский, Октябрьский и Красноглинский внутригородские районы Самары.
В середине апреля Дмитрий Азаров официально заявил об участии в выборах губернатора Самарской области. До этого господин Азаров во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о своем намерении баллотироваться на выборах главы региона.
Как отмечает депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев, создание штаба — банальная избирательная технология власти, которой она пользуется каждый раз для придания ощущения легитимности результатам выборов: «Собирают аффилированных общественников, которые должны своим контролем подтверждать отсутствие фальсификации на выборах. Не помню, чтобы из подобного рода учреждений выходила какая-либо негативная информация по отношению к избирательной кампании, к органам власти, избирательным комиссиям. Поэтому это обычная профанация, бутафория, ничего больше. Есть ряд людей, которые все время участвуют в этом шоу — профессор Виктор Полянский, заместитель председателя Общественной палаты региона Павел Покровский. Скорее всего, они будут в этом составе, плюс представители СМИ на уровне редакторов государственных СМИ.Поэтому такие структуры не могут вызывать никакого доверия, и их существование тоже никого обмануть не может».
По словам политика, после того как назовут кандидатов, будет призыв подписать соглашение о честных выборах, о недопущении нарушений. «Их подпишут кандидаты ЕР и еще пара кандидатов от аффилированных партий»,— отметил Михаил Матвеев.