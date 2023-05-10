Власти Симферополя пропустили суд о взыскании 125 млн рублей с управляющей компании ТРЦ

Арбитражный суд Крыма не стал рассматривать иск властей Симферополя на 125 млн руб. к компании, которая, по данным СМИ, управляет крупнейшим на полуострове ТРЦ «Меганом», из-за того, что представители мэрии не ходили на заседания. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото с сайта ТРЦ «Меганом» Фото: фото с сайта ТРЦ «Меганом»

Администрация Симферополя обратилась в суд с требованием о взыскании с Крымской девелоперской компании 99 млн руб. неосновательного обогащения за пользование земельным участком на Евпаторийское шоссе, 8 за период с 2015 по 2022 годы и 25,9 млн руб. процентов за пользование этими средствами.

На Евпаторийское шоссе, 8 расположен крупнейший в Крыму торговый комплекс «Меганом» с общей площадью помещений 74 тыс. кв. м, а ООО «Крымская девелоперская компания», по данным открытых источников, управляет данным ТРК. По информации системы «СПАРК-Интерфакс», компания профессионально занимается управлением своими и чужим торговыми объектами, в ее собственности находятся 7,5 тыс. кв. м нежилых помещений в комплексе.

Арбитражное производство было возбуждено еще в начале ноября прошлого года, однако, как отмечается в судебном акте, представитель истца неоднократно не являлся в судебные заседания, хотя его явка была признана обязательной. В итоге суд принял решение об оставлении иска без рассмотрения.

Оперативных комментариев по ситуации в администрации Симферополя получить не удалось.

«Вряд ли целью неявки в судебные заседания было оставление иска без рассмотрения, чтобы впоследствии при повторном предъявлении этого иска через какой-то промежуток времени применить срок давности. Но если так окажется, то это будет слишком очевидно, и соответствующий руководитель администрации может быть привлечен к возмещению убытков»,— пояснил «Ъ-Кубань» адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев.

Михаил Волкодав

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