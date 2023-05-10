Замену в Петербурге песка на реагенты для борьбы с гололедом оценили в 5 млрд рублей

Замена песка для посыпания тротуаров и дорог на реагенты в зимний период в Сакт-Петербурге обойдется в дополнительные 5 млрд рублей, общая стоимость уборки города вырастет до 19 млрд, рассказал председатель комитета по благоустройству города Василий Пониделко на пресс-конференции в среду, 10 мая.

«На сегодняшний день дорожные предприятия убирают улично-дорожную сеть, это чуть меньше 60 млн кв. м, за 14 млрд рублей, это общая сумма, которую они имеют в своем ведении при осуществлении уборки. На следующий год для того, чтобы увеличить использование современных реагентов, необходимо увеличение этой суммы»,— рассказал господин Пониделко (цитата по ТАСС).

В свою очередь вице-губернатор Анатолий Повелий отметил, что перед городом стоит задача постепенного сокращения и полного отказа от использования песка для борьбы с гололедом. Сейчас его применяют в объеме до 70 тыс. тонн, годом ранее в городе было использовано для посыпания дорог и тротуаров 130 тыс. тонн песка.

«Тот курс, который мы взяли вместе с дорожными службами и с жилищными службами на постепенный и достаточно интенсивный уход от использования песка как противогололедного материала. Это происходит за счет улучшения методик уборки, большего и правильного применения тех реагентов, которые сегодня используются, возможностей техники»,— отметил господин Повелий.

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