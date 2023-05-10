Половина детских городков в Ярославле требует замены

Больше половины детских городков в Ярославле, которые находятся на содержании МБУ «Горзеленхозстрой», не соответствует нормативам, но денег на замену в бюджете города нет. Об этом представители департамента городского хозяйства заявили на заседании комиссии по собственности муниципалитета Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский городок у ТЮЗа

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Детский городок у ТЮЗа

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Всего на содержании города находится 274 детских городка. Все они включены в городскую казну до 2015 года и не соответствуют нынешним нормативам содержания.

«Больше половины не соответствуют тому, что нужно. За последние два года изменились требования, и, когда нам эти городки передавались, они все были уже в ненормативе. У нас есть бригады, мы их поддерживаем, но из городка 2010 года сделать новый невозможно»,— пояснил первый заместитель директора «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов.

В мэрии говорят о том, что нужна муниципальная программа обновления городков. В первую очередь тех, которые расположены в местах повышенном проходимости в центре Ярославля — в Бутусовском парке, на Первомайском бульваре и возле театра юного зрителя. Причем менять городки нужно целиком, капитальный ремонт на данный момент невозможен.

«Касаемо ТЮЗа. Там полностью импортный городок. Про него можете забыть. Он итальянский. Мы сейчас не купим запчастей. У нас была возможность, и мы хотели заказать запчасти. Но, к сожалению, нет. Производитель в Россию не поставляет ничего»,— рассказал Андрей Степанов.

Единственное, что сейчас делают власти, это демонтируют детские городки с истекшим сроком эксплуатации оборудования. Денег на новые детские игровые площадки в городском бюджете нет.

«В текущем году и последующие годы в рамках муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории города Ярославля" на 2023-2025 годы финансирование работ по установке новых детских игровых комплексов отсутствует»,— говорится в официальном ответе департамента городского хозяйства, направленном в муниципалитет.

Андрей Иванов