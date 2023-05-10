Сапер из Ярославской области погиб в СВО

Во время специальной военной операции на Украине погиб 26-летний уроженец Ярославской области Максим Мартьянов. У мужчины осталась супруга. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонтьевская церковь в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Леонтьевская церковь в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Максим Мартьянов был призван по мобилизации, проходил службу в качестве сапера, сейчас он представлен к награждению Орденом Мужества.

«Прощание с военнослужащим пройдет в четверг, 11 мая, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало – в 11 часов»,— сообщили в правительстве. В сообщении уточняется, что семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона.

Алла Чижова