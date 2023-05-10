Председатель Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда пошел на повышение

10 мая президент Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Беляева председателем Арбитражного суда Уральского округа. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее господин Беляев занимал должность председателя Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда, расположенного в Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Константин Беляев начал судейскую работу в арбитражном суде Свердловской области в 2012 году. Ранее он занимался преподавательской и научной деятельностью. Председателем Семнадцатого арбитражного апелляционного суда господин Беляев стал в 2018 году.